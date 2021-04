The Great Ace Attorney Chronicles erscheint erstmals in Europa

Capcom gab heute die Veröffentlichung von The Great Ace Attorney Chronicles auf PS4 bekannt, das somit erstmals auch hier in Europa erscheint.

Die Sammlung erzählt die Geschichte eines Vorfahren von Phoenix Wright, dem Hauptprotagonist der ikonischen Ace Attorney Gerichtssaal-Abenteuerserie. Spieler übernehmen in The Great Ace Attorney Chronicles die Rolle eines Verteidigers, um Beweise aufzuspüren, vor Gericht zu streiten und eine gerechte Entscheidung zu gewährleisten.

The Great Ace Attorney Chronicles spielt im späten 19ten-Jahrhundert während der japanischen Meiji-Zeit und der viktorianischen Ära Englands und folgt Hauptprotagonist Ryunosuke Naruhodo der daran arbeitet, die Wahrheit in Zeugenaussagen herauszufinden und die Namen seiner Klienten vor Gericht reinzuwaschen. Spieler werden mit verrückt-übertriebenen Charakteren, einschließlich des lokalen Top-Detektives Herlock Sholmes, die Geheimnisse hinter 10 spannenden Fällen lösen.

In echter Ace Attorney-Manier werden Spieler:innen ihre Fähigkeiten als Anwalt auf die Probe stellen, Beweise sammeln, wichtige Zeugen befragen und schließlich ihre Klienten im Gerichtssaal verteidigen. Mit zwei zusätzlichen Spielfunktionen sollten sich potenzielle Anwälte in The Great Ace Attorney Chronicles auf Ermittlungen und Gerichtsschlachten vorbereiten, wie sie sie noch nie zuvor gesehen haben. Während der Untersuchungen können Spieler sich mit Herlock Sholmes zusammenschließen und einen „Tanz der Deduktion“ durchführen, um weitere Hinweise zu finden oder Fehler zu entdecken. Im Gerichtssaal werden Spieler an „Summation Examinations“ teilnehmen, wo sie auf Unstimmigkeiten zwischen den Geschworenen hinweisen müssen, in der Hoffnung, ein begehrtes „Nicht schuldig“-Urteil zu erreichen.

Mit neu aufgenommenen, englischen Stimmen enthält The Great Ace Attorney Chronicles die Spiele The Great Ace Attorney: Adventures und The Great Ace Attorney 2: Resolve, welche bisher ausschließlich in Japan erhältlich waren.

The Great Ace Attorney Chronicles erscheint am 27. Juli 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC.