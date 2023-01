The House of the Dead: Remake erscheint noch diese Woche für PS5

The House of the Dead ist ein kultiger Rail-Shooter, der ursprünglich 1996 erschienen ist. Im vergangenen Jahr kündigte SEGA dann ziemlich überraschend ein Remake des Spiels an. Überraschend war das vor allem deshalb, weil das Genre mittlerweile eigentlich genauso tot ist wie die Gegner, denen wir im Spiel begegnen. Das Remake ist am 28. April 2022 für die PS4 und andere Plattformen erschienen. Mit einem neuen Trailer haben die Entwickler von ForeverEntertainment jetzt bekannt gegeben, dass der Titel noch diese Woche auch für die PS5 erscheint.

The House of the Dead Remake kommt auf PS5

The House of the Dead: Remake erscheint demnach schon am 20. Januar für Sonys Next-Gen-Konsole. Gute Nachrichten gibt es für Besitzer der PS4-Version, die können sich die Verbesserungen nämlich kostenlos als Update herunterladen. Neue Inhalte kommen dabei nicht ins Spiel, nur die Grafik und die Performance werden an die leistungsstärkere PS5 angepasst.

The House of the Dead durfte 1996 hierzulande wegen dem hohen Gewaltgrad und der blutigen Optik gar nicht erscheinen. Mittlerweile haben sich die Standards aber geändert und so stand dem Release der Neuauflage im vergangenen Jahr nichts mehr im Weg. Im Vergleich zum Original wurden neue Waffentypen wie Sturmgewehre und Schrotflinten hinzugefügt, außerdem gibt es mehr Ausrüstungsoptionen. Ein Fotomodus wurde ebenso mitgeliefert wie Achievements. Die Grafik wurde komplett erneuert und kann jetzt mit modernen Spielen mithalten.

Das Spielprinzip ist allerdings gleich geblieben. Alleine oder zu zweit im lokalen Multiplayer müsst ihr euch Horden von Untoten erwehren und Bosse erlegen. Anders als bei den meisten aktuellen Shootern bewegt ihr euch dabei nicht selbst fort. Ihr steuert nur das Fadenkreuz eurer Waffe und ballert, was das Zeug hält. Solche Railgun- bzw. Lightgun-Shooter waren früher in Arcade-Hallen häufig vertreten, oft gab es auch passende Pistolen-Controller oder ähnliches.

The House of the Dead: Remake erscheint am 20. Januar für die PS5t. Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen: