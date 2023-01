Suicide Squad: Kill the Justice League – In-Game Leak befeuert Live-Service Ansatz

Von offizieller Seite beschreibt man Suicide Squad: Kill the Justice League als genreübergreifenden Action-Adventure-Third-Person-Shooter, in dem das charakteristische charaktergetriebene Story-Gameplay des Studios mit Third-Person-Shooter-Action kombiniert wird, um ein Spielerlebnis zu bieten, das seinesgleichen sucht. Von Live-Service oder GaaS war bisher keine Rede.

Ergänzend gibt es außerdem Hinweise auf ein Matchmaking-System und mehrere Spielmodi, über die Rocksteady bisher gar nicht weiter angesprochen hat. Scheinbar ist hier aber mehr als nur ein einfacher Story-Mode in Planung, was letztendlich wieder für ein Live-Service-Spiel sprechen könnte. Im Fall des Multiplayer bieten sich außerdem Optionen für private Matches und Schwierigkeitsgrade.

Geht man davon aus, dass der Screenshot tatsächlich echt ist, finden sich darauf viele Elemente, die man auch in Fortnite oder Call of Duty & Co. erwartet. Dazu gehört ein Battle Pass, ein In-Game Store, In-Game Messages mit täglichen Updates und solche Sachen.

What do you think?