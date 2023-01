PlayStation Trailer zeigt die Highlights 2023 – Dieser heiß erwartete Titel fehlt

Mit einem neuen Sizzle-Trailer macht Sony auf die Spiele-Highlights 2023 aufmerksam, die in den nächsten Monaten aus den eigenen PlayStation Studios und von den Third-Parties kommen. Ein Titel, der von „offizieller Quelle“ angedeutet wurde, fehlt aber darunter.

2023 wird das Jahr, in dem die PS5 so richtig loslegen kann, nach mehr als zwei Jahren auf dem Markt ist das auch dringend nötigt. Cross-Gen Release wird es immer weniger geben, so dass sich die Entwickler auf die Stärken der Hardware konzentrieren können, um diese in vollem Umfang zu nutzen.

Den Anfang macht in diesem Januar Forspoken von Square Enix, das explizit für PS5 entwickelt wurde. Dem folgt umgehend Hogwarts Legacy und das Dead Space Remake, nicht zu vergessen Resident Evil 4 und Final Fantasy XVI, die allesamt in der ersten Jahreshälfte erscheinen.

Die nachfolgenden Spiele werden im neuen Trailer erwähnt:

Final Fantasy XVI, Horizon Forbidden West: Burning Shores, Marvel’s Spider-Man 2, Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil 4, Forspoken, Suicide Squad: Kill the Justice League, Dead Space, Stellar Blade, Street Fighter 6, Star Wars Jedi: Survivor, Alone in the Dark, Firewall Ultra, Pacific Drive, The Lords of the Fallen, Horizon Call of the Mountain, Destiny 2: Lightfall, Eternights, Tchia, Season, Synduality, Hogwarts Legacy und Wild Hearts.

Denen folgen Blockbuster wie Dead Island 2, Atomic Heart, Diablo IV oder Like a Dragon Ishin!, die ebenfalls für 2023 bestätigt sind.

Diese heiß erwartete Titel fehlt

Es gibt aber auch einen Titel, der schon einmal von „offizieller Stelle“ für 2023 angedeutet wurde, wohl aber nicht den Sprung auf die PS5 in diesem Jahr schafft – Marvel’s Wolverine.

Der Titel von Insomniac Games wurde von Microsoft in offiziellen Dokumenten mit einem potenziellen Release in diesem Jahr erwähnt. Zwar war es damals schon unwahrscheinlich, dass Microsoft über die genauen Release-Pläne Bescheid weiß, angesichts der Ankündigung im Jahr 2021 sollte Marvel’s Wolverine nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Bis dahin ist man bei Insomniac Games mit Marvel’s Spider-Man 2 beschäftigt, das definitiv später in diesem Jahr erscheint. Was sind eure persönlichen Spiele-Highlights in diesem Jahr?