Marvel’s Wolverine soll doch schon 2023 erscheinen

Vor wenigen Monaten angekündigt, soll Marvel’s Wolverine von Insomniac Games doch schon im nächsten Jahr erscheinen.

Zuvor sagte man, dass sich Marvel’s Wolverine in einer frühen Phase der Entwicklung befindet, was vermuten ließ, dass man sich auf den Release etwas gedulden muss. Aus aktuellen Dokumenten von Microsoft, in denen es um die Exklusivtitel von Sony geht, wird erwähnt, dass Marvel’s Wolverine in 2023 erscheint.

Woher Microsoft diese Annahme nimmt, ist völlig unklar und könnte letztendlich reine Spekulation sein. Immerhin hat Insomniac Games mit Spider-Man 2 bereits einen großen Titel im nächsten Jaht am Start.

Marvel’s Wolverine

„Der Titel wird ein eigenständiges Abenteuer werden, das frischen Wind in die Superhelden-Geschichten bringen will, dabei aber auch die menschliche Seite eines nach außen hin so harten, kalten Heldens in den Vordergrund stellt. […] Obwohl Marvel‘s Wolverine sich noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung befindet, reichen meine Einblicke in die emotionale Geschichte und das schnittige Gameplay (na, verstanden?), um euch zu sagen, dass das Team da an etwas wirklich Besonderem dran ist,“ hieß es einmal auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Gemäß seiner Natur soll sich Marvel’s Wolverine auch mehr an ein erwachsenes Publikum richten.