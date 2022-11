The Invincible – Neues Lore-Video: Das Leben auf Regis III

Spieler schlüpfen in die Rolle der Astrobiologin Yasna, die auf eine wisschenschaftliche Mission geschickt wird, um herauszufinden, was es auf der staubigen Oberfläche des unerforschten, unheimlichen Planeten Regis III zu entdecken gibt. Als ihre Crew verschwindet, geraten die Dinge schnell außer Kontrolle. Die unglaublichen wissenschaftlichen Phänomene, denen sie auf ihrer Reise ausgesetzt ist, stellen die Vorstellungen der Spieler über den Unterschied zwischen Leben und Tod und die Postition des Menschen an der Spitze der Evolution in Frage.

