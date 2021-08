The King of Fighters XV erscheint im Februar 2022

SNK hat das Release-Datum zu The King of Fighters XV im Februar 2022 bestätigt, das für PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

Der neueste Eintrag der Kult-Serie kommt zum Launch mit 39 Charakteren daher, darunter klassische und beliebte Charaktere, wiederauferstandene Fan-Lieblinge und solche, die für die kommenden Ereignisse entscheidend sind.

Treffen der Generationen

Somit ist es das erste Mal, dass die Helden aus jeder Saga zusammenkommen, was dies zu einem unverzichtbaren Moment in der King-of-Fighters-Storyline macht. Die Story knüpft dazu direkt an den Vorgänger an, in der sich die Helden aus der Orochi-, NESTS- und Ash-Saga zusammenschließen, um die Geschichte auf einen explosiven Höhepunkt zu bringen.

In den Battles erwarten euch klassische 3-gegen-3-Teamkämpfe sowie eine Reihe neuer Features wie SHATTER STRIKE, eine neue Mechanik, mit der die Spieler gegnerische Angriffe kontern können. Außerdem gibt es einen verbesserten MAX-Modus sowie den MAX-Modus (Quick) mit einer Rush-Funktion, die es ermöglicht, Kombos durch schnelles Drücken von Angriffstasten auszuführen. All diese Features, einschließlich einiger überarbeiteter und dynamischer Special Moves, versprechen explosive Kämpfe für neue und erfahrene Spieler gleichermaßen.

Zudem bietet The King of Fighters XV auch wieder lokale oder Online-Matches, inkl. Ranked Match, Casual Match, Room Match oder Online Training. Außerdem gibt es einen neuen DRAFT VS-Modus, in dem man gegen einen Gegner antritt und versucht, seinen Lieblingscharakter zu schnappen, bevor dieser es kann. Der Rollback-Netcode wurde für ein optimales Online-Erlebnis übernommen.

Abgerundet wird das Ganze durch die neue DJ Station mit über 300 beliebte Songs aus der gesamtenThe King of Fighters-Serie und mehr. Es ist sogar möglich, für die Kämpfe seine persönlichen Lieblingssongs aus der Trackliste auszuwählen.

The King of Fighters XV erscheint am 17. Februar 2022.