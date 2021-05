The King of Fighters XV – Team Art of Fighting stellt sich vor

Das Roster-Reveal von The King of Fighters XV geht in eine neue Runde, bei dem sich heute das Team Art of Fighting vorstellt.

Das Team Art of Fighting vereint Ryo Sakazaki, Robert Garcia und King, die zuletzt vor 21 Jahren in KOF 2000, im selben Team kämpften.

Ryo SakazakiI

Ryo ist der Sohn von Takuma Sakazaki und verwaltet dessen Dojos für die Kyokugenryu Schule für Karate. Als Kind hat Ryo viel Zeit damit verbracht, seinen Körper zu stärken und wurde schließlich so kräftig, dass er den Spitznamen „The Invincible Dragon“ bekam. Er ist ein sehr willensstarker Mensch und tut alles, was nötig ist, um seine Ziele zu erreichen. Selbst heute noch trainiert er sich bis zu seinem maximalen Potential.

Robert Garcia

Robert ist der Assistenztrainer in Ryos Dojo. Als Erbe der italienischen Garcia Foundation ist Robert gegen die Wünsche seines Vaters dem Kyokugenryu-Dojo beigetreten und wurde schnell Ryos bester Freund und Trainingspartner. Robert ist besonders gut mit Tritt-Angriffen seiner langen Beine, zudem versucht er, seine Gefühle für Ryos Schwester Yuri geheim zu halten.

King

King kämpft mit ihrer eigenen Version von Muay Thai. Sie ist die Besitzerin der Bar „Illusion“ und ihre große Statur erlaubt es ihren Beinen, richtig hart zuzutreten. Dank Ryos Einladung tritt sie Team Art of Fighting bei.

The King of Fighters XV erscheint im Laufe des Jahres.