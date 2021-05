Saints Row: The Third Remastered erscheint für PS5

Deep Silver ist noch immer nicht mit Saints Row: The Third Remastered fertig, die noch einmal einen dedizierten PS5 Port anstreben.

Bereits für PlayStation 4 wurde der Kult-Hit noch einmal auf Hochglanz poliert, einschließlich neu modellierter Waffen, Fahrzeuge, Umgebungen und Hi-Res Texturen und mehr. Dafür wurden Umgebungen transformiert, Charakter-Modelle und visuelle Effekte neu geschaffen, Grafiken optimiert und eine komplett neue Light-Engine in das Spiel eingebaut.

Jüngst aufgetauchte Trophäen verraten jetzt, dass hier offenbar ein PS5 Port ansteht, der von weiteren Features profitieren könnte, etwa Raytracing, 3D Audio, noch schnelleren Ladezeiten und DualSense Support. Damit hätte man die bis dato beste Version von Saints Row: The Third Remastered in den Händen.

Key Features – Saints Row: The Third Remastered

Die volle Packung – Mit aufwendig überarbeiteter Grafik, verbesserten Lichteffekten, optimierten Umgebungsdetails und visuellen Effekten sahen Steelport und die „Third Street Saints“ noch nie zuvor besser aus.

– Mit aufwendig überarbeiteter Grafik, verbesserten Lichteffekten, optimierten Umgebungsdetails und visuellen Effekten sahen Steelport und die „Third Street Saints“ noch nie zuvor besser aus. Stadt der Sünde – Befreie Deine Stadt aus dem Würgegriff des Syndikats und entreiße sie Deinen Widersachern Stück für Stück, um die Hoheit über Waffenhandel, Cyberverbrechen und das Rotlichtmillieu zu erlangen. In Steelport wartet Dein nächstes Abenteuer oft schon hinter der nächsten Ecke.

– Befreie Deine Stadt aus dem Würgegriff des Syndikats und entreiße sie Deinen Widersachern Stück für Stück, um die Hoheit über Waffenhandel, Cyberverbrechen und das Rotlichtmillieu zu erlangen. In Steelport wartet Dein nächstes Abenteuer oft schon hinter der nächsten Ecke. Krasses Waffenarsenal – Es ist eine Sache, Deine Gegner zu besiegen, aber eine ganz andere, sie zu demütigen. Hover Jets, menschliche Kanonenfahrzeuge und zweckentfremdetes Sexspielzeug sind allesamt Teil des Spaßes.

– Es ist eine Sache, Deine Gegner zu besiegen, aber eine ganz andere, sie zu demütigen. Hover Jets, menschliche Kanonenfahrzeuge und zweckentfremdetes Sexspielzeug sind allesamt Teil des Spaßes. Ich habe ein Monster erschaffen… – Erschaffe die bizarrsten Charaktere, die es jemals gab – von runtergekommenen Promis bis hin zu nackten Ninja-Piraten. In jedem Sünder steckt auch ein Saint! Wer wirst Du sein?

– Erschaffe die bizarrsten Charaktere, die es jemals gab – von runtergekommenen Promis bis hin zu nackten Ninja-Piraten. In jedem Sünder steckt auch ein Saint! Wer wirst Du sein? Over The Top-Koop – Fliege Alleine oder mit einem Freund gemeinsam online. Probiere Fallschirmspringen aus, lande im brennenden Pick-Up Deines Freundes, während Du einen ausweglosen Angriff auf die Basis des Syndikats ausführst. Steelport wart schon immer ein riesiger Spaß für gute Kumpel.

– Fliege Alleine oder mit einem Freund gemeinsam online. Probiere Fallschirmspringen aus, lande im brennenden Pick-Up Deines Freundes, während Du einen ausweglosen Angriff auf die Basis des Syndikats ausführst. Steelport wart schon immer ein riesiger Spaß für gute Kumpel. All inclusive! – Alle drei großen Erweiterungspakete und mehr als 30 der einzelnen DLC der Original-Version sorgen für stundenlangen Spielspaß

Weitere Eindrücke aus dem Spiel gibt es ergänzend in unserem Review zum Spiel.