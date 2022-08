The Last of Us – Droht der HBO-Serie das Aus und wird nie veröffentlicht?

Während man sich in den letzten Tagen erst wieder mit Selbstlob zur HBO-Serie zu The Last of Us überschüttet hat, droht der Produktion womöglich noch das Aus. Das befürchten einige Stimmen, nachdem es bei HBO derzeit ziemlich drunter und drüber geht.

Anstoß der Diskussion war der eingestellte Film zu Batgirl, der trotz des 90 Millionen Dollar Budgets und bereits fertigen Fassung zur Veröffentlichung einfach von HBO abgesägt wurde. Offenbar war man mit der Qualität nicht zufrieden. Hinzu kommt, dass man rund 70% des Produktionsteams bei HBO Max entlassen hat und die Befürchtung im Raum steht, dass HBO Max als Ganzes eingestampft oder mit Discovery+ zusammengeführt wird.

Imagine The Last of Us would now be on Discovery Plus, under HBO tab instead of HBO Max.



Sony literally didn’t see this coming. https://t.co/mFGihCHOl1 — Leon Nguyen (@LeonPlays1708) August 3, 2022

Das spricht gegen das Aus

Hier sieht man allerdings auch schon den feinen Unterschied, denn die The Last of Us-Serie wird von HBO selbst entwickelt, während eingestellte Projekte wie Batgirl oder Scoob! unter HBO Max laufen. Das Survival-Adventure könnte von diesem Chaos also womöglich gar nicht betroffen sein, dennoch macht sich so manch einer zurecht Sorgen. Dass man solche riesige Budgets einfach in den Wind schießt, ist doch ziemlich bemerkenswert.

Hinzu kommt, dass Sony und Naughty Dog in Bezug auf The Last of Us sicherlich ein Mitspracherecht bei solchen Dingen haben, die aktiv an der Produktion beteiligt sind.

Zuletzt tauchten hier immer wieder neue Bilder vom Set auf und das beteiligte Cast war nie verlegen zu betonen, wie toll ihre Arbeit daran sei. Außerdem hieß es, dass die Serie die Vorlage aus dem Spiel weitestgehend respektiert und sich die Fans keine Sorgen in der Hinsicht machen müssen.

Nach aktuellem Zeitplan startet die Serie zu The Last of Us im kommenden Jahr.