NBA 2K23 – Das sind die Gameplay-Verbesserungen

2K Games und Visual Concepts widmen sich heute den Gameplay-Verbesserungen in NBA 2K23, die von neuen Skill Moves, über verbesserte Animationen und Player Builds reichen.

NBA 2K23 führt in diesem Jahr eine Vielzahl neuer Gameplay-Innovationen ein, um die Wettbewerbsintensität in allen Facetten zu erhöhen, wobei das Feedback der Spieler stets einen großen Einfluss darauf nimmt.

„Wir schätzen das Feedback der Community, wenn wir entscheiden, wie wir jede Version von NBA 2K zum Leben erwecken, und die diesjährigen Gameplay-Verbesserungen spiegeln viele der Änderungen wider, die unsere Community am meisten gefordert hat“, sagte Mike Wang, Gameplay Director bei Visual Concepts. „Von der Fokussierung darauf, wie Spieler den Korb angreifen können, über eine realistischere Verteidigung am Ball bis hin zu einem neuen abgestuften Abzeichensystem – alle Features, die wir dieses Jahr im Spiel zum Leben erweckt haben, werden ein authentischeres Spielerlebnis schaffen, das Spaß macht alle.“

Im Detail wurde anderem das Shooting verbessert, darunter mit dem Hinzufügen von Shooting-Attributen, die jedem Signatur-Jump seine eigenen einzigartigen Shooting-Statistik verleiht. Dem Pro Stick wurden neue Gestenkombinationen hinzugefügt, die Spielmachern eine Menge neuer Waffen sowohl für das Shooting als auch für die Ballhandhabung bieten. Das Dunking bekommt ebenfalls neue Befehle, die sicherstellen, dass die Spieler genau so dunken, wie sie es möchten, ohne versehentlich einen unerwarteten Skill-Dunk abzufeuern.

Eine neue Funktion zur Vermeidung von Überdribbeln ist außerdem das Konzept der Adrenalinschübe. Boosts werden jedes Mal verbraucht, wenn ein Spieler einen harten Launch oder einen explosiven Sprintstart ausführt, und sobald die drei Boosts weg sind, werden die Spieler feststellen, dass ihre Geschwindigkeit und Beschleunigung für den Rest des Ballbesitzes erheblich abnehmen.

NBA 2K23

Beim Defensiven Gameplay zielt man in NBA 2K23 auf eine realistischere Ballverteidigung und Schussblockierung sowie Steals und Ball Strips ab. In diesem Jahr wurden die Blocks auf ein realistischeres Niveau abgestimmt, was zu vorhersehbareren Ergebnissen führt, wobei die richtigen Spieler angemessene Stopps machen, wenn sie ihre Blockversuche gut planen. Es gibt auch eine deutliche Verbesserung der Ballsicherheit für gute Dunker und vieles mehr.

Mit der Einführung eines brandneuen abgestuften Abzeichensystems auf den aktuellen Konsolen wird es 16 Abzeichen pro Attributkategorie geben: acht in Stufe 1, vier in Stufe 2 und vier in Stufe 3 , wobei die Grundidee darin besteht, dass Spieler eine bestimmte Anzahl von Abzeichen in den unteren Stufen ausrüsten müssen, bevor sie Abzeichen in der höchsten Stufe ausrüsten können.

Während die primären und sekundären Übernahmen aus früheren Spielen gleich bleiben, wurde die Teamübernahme neu gestaltet. Team Takeover funktioniert als kooperatives Teamsystem, bei dem sich das gesamte Team einen einzigen Zähler teilt. Das neue Design ist viel sinnvoller und repräsentiert besser, was es bedeutet, als Team heiß zu sein und das Spiel als Einheit zu übernehmen.

Abschließend wird eine verbesserte KI-Ballhandhabung, Pick-and-Roll-Ausführung, defensive Tendenzen und Coaching-Entscheidungen auf den neuen Konsolen erwähnt.

NBA 2K23 erscheint am 09. September 2022. Weitere zu den Gameplay-Verbesserungen gibt es im aktuellen Courtside Report.