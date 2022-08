The Last of Us: Part I – Internationale Reviews im Überblick

Heute fiel das Review-Embargo zum PS5 Remake von The Last of Us Part I, auf das man nach der teils heftigen Kritik besonders gespannt war. Doch was sagen die internationales Reviews zur Neuauflage? Das verrät ein kleiner Überblick auf die internationalen Testwertungen.

Generell liegt das Remake derzeit beim Metascore unter der PS3- und PS4-Version, die jeweils mit 95 von 100 Punkten abschnitten. Das Remake kommt derzeit auf 89 von 100 Punkten und dürfte sich letztendlich in diesem Bereich einpegeln. Die PS5-Version zählt deutlich weniger perfekte Scores als damals, obwohl es visuell die bislang beste Version des Survival-Adventures ist. Problematisch sind jedoch ganz Punkte.

Die härteste Kritik geht dahingehend, dass man das Remake als völlig unnötig ansieht, das visuell vielleicht beindrucken mag, spielerisch sieht man hier jedoch zu wenig Fortschritt oder es als nicht mehr zeitgemäß genug, insbesondere wenn man es mit The Last of Us: Part II vergleicht.

Auch der hohe Preis wird immer wieder als Kritik hervorgehen, den man nicht bereit sein sollte zu zahlen, wenn man schon die erstklassige PS4-Version kennt. Dass Sony keinen Upgrade-Pfad für bestehende Spieler anbietet, verwundert zusätzlich.

The Last of Us Part I

The Last of Us: Part I Reviews

Unter den Top Scores bei Metacritic ist unter anderem zu lesen:

Die Arbeit hier sollte als Schaufenster dafür dienen, wie Legacy-Produkte für eine neue Generation neu entwickelt werden können. Ich hätte es gerne etwas günstiger gesehen, da ich befürchte, dass einige Spieler davon abgehalten werden, für eine neun Jahre alte Geschichte den vollen Preis zu zahlen. Wenn man jedoch wirklich sehen möchte, wozu die PS5 in der Lage ist, ist dies euer Spiel. Und wenn man neu in dieser Serie ist, muss dies euer nächster Kauf sein. Daily Star

Im mittleren Score-Bereich ist zu lesen:

„The Last of Us ist unbestreitbar eines der besten Spiele der PS3-Ära, aber es fühlt sich an, als wäre es zeitgemäß – und trotz seines großartigen Glanzes der nächsten Generation ist Teil 1 im Wesentlichen immer noch dasselbe Spiel. Was überhaupt kein Problem wäre, wäre da nicht dieser lästige Preis für die nächste Generation.“ Telegraph

Und am unteren Ende:

„The Last of Us Part 1 ist immer noch eines der besten Spiele des letzten Jahrzehnts und ein absolutes Muss für Neueinsteiger. Für jeden, der zum allerersten Mal die unvergessliche Reise mit Joel und Ellie unternimmt, ist dies ein Fünf-Sterne-Erlebnis. Trotzdem ist es aufgrund fehlender Anreize – abgesehen vom grafischen Aufleuchten – sowie eines hohen Preis schwer, einen zweiten (oder sogar dritten) Kauf für wiederkehrende Spieler zu rechtfertigen.“ T3

Da die Kritik am Preis von The Last of Us Part I seit Wochen durchs Internet hallt, liegt es klar an Sony nicht darauf eingegangen zu sein. Möglicherweise hätte man einige Tester deutlich gnädiger stimmen können, wenn man für das Remake nicht gleich am oberen Ende angesetzt hätte.

Zu dem Schluss kommt auch unser Review zu The Last of Us Part I, in dem die technischen Leistung von Naughty Dog in den höchsten Tönen gelobt wird, der Preis stößt aber auch hier ziemlich negativ auf, zumindest für bestehende Spieler.