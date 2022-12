The Last Spell – Roguelike Taktik-RPG mit erstem Trailer angekündigt

Publisher The Arcade Crew und das Entwicklungsteam Ishtar Games haben die Veröffentlichung ihres Roguelite-RPGs The Last Spell im ersten Quartal 2023 angekündigt.

Ein neuer Trailer widmet sich heute dem tiefgründigen Kampfsystem von The Last Spell mit der Herausforderung, die die Verteidigung des “Haven” genannten Rückzugsortes vor gewaltigen Monsterschwärmen bietet. Die perfekte Gruppe zusammen zu stellen, Ressourcen und Möglichkeiten des Heaven perfekt zu nutzen und sich stets der Situation anzupassen ist wundervoll komplex und eine Freude für alle Strategiebegeisterten. Mit Hilfe dieses Trailers kann man schon heute mit dem Planen anfangen.

The Last Spell verbindet rundenbasierte Kämpfe, prozedural generierte feindliche Angriffe – die mit ihrer gewaltigen Gegner-Anzahl an Musou-Titel erinnern – und Roguelite-Elemente, um ein einzigartiges Erlebnis mit hohem Wiederspielwert zu schaffen. Bei der Verteidigung des Havens lernt man, jede Unwegsamkeit zu überwinden und sich der brutalen Gewalt der Monsterhorden mit Strategie und Können entgegenzustellen.

Das Ganze wird durch einen treibenden Progressive-Metal-Soundtrack untermalt, der den Kampfgeist anfeuert. Das Überleben des brutalen (aber stets fairen) Angriffs von The Last Spell wirkt wie ein Wunder – aber mit gewitzten Spielerinnen und Spielern, kann die letzte Zuflucht der Menschheit weiter bestehen.