The Lords of the Fallen als Reboot angekündigt

CI Games startet mit The Lords of the Fallen noch einmal neu und bringt wohl doch keine direkte Fortsetzung heraus.

In The Lords of the Fallen erwartet die Spieler eine riesige Welt in einem brandneuen, dunklen Fantasy-Action-RPG. Darin begibt man sich als einer der sagenumwobenen Dark Crusaders auf eine epische Mission, um Adyr, den Dämonengott, zu stürzen.

The Lords of the Fallen spielt mehr als tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und bietet ein völlig neues Abenteuer in einer riesigen, vernetzten Welt, die mehr als fünfmal so groß ist als die des ersten Spiels. Ein umfangreiches RPG-Erlebnis voller Nebenquests, fesselnder Charaktere und einer reichhaltigen Geschichte, in dem Spieler ihren eigenen Helden erstellen müssen, bevor sie die Einzelspielerkampagne in Angriff nehmen können. Zusätzlich wird es möglich sein, eine zweite Spielerin oder einen zweiten Spieler einzuladen, die sich ihrem Abenteuer im ununterbrochenen Online-Koop anschließen – ein neues Feature für das Franchise.

Vorab verspricht man eine Spielwelt, die fünfmal so groß als die im Original. Die Lebenden und die Toten teilen sich diese, während man selbst zahlreiche Quests bewältigen muss, viele Charaktere trifft, Zaubern lernt und vieles mehr.

Mit an Bord beim Reboot sind Executive Producer Saul Gascon (Dead by Daylight, PayDay 2) sowie Creative Director Cezar Virtosu (Shadow of the Tomb Raider, Assassin’s Creed: Origins).

Einen Termin für The Lords of the Fallen gibt es derzeit noch nicht. Eindrücke aus dem Spiel liefert der erste Trailer.