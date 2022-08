Zuletzt betonte SEGA, dass man am Release von Sonic Frontiers in diesem Jahr festhalten wird. Wann genau das sein wird, verrät ein aktuelles Promo-Art, das der Ankündigung leicht zuvor kommt.

Sollte der Leak stimmen, erscheint Sonic Frontiers am 15. November und somit im angestrebten Release-Fenster von SEGA. Die offizielle Ankündigung durch den Publisher könnte auf der gamescom erfolgen, zumindest ist Sonic Frontiers teil der gamescom Opening Night Live, wo es einen neuen Trailer geben wird.

Abgesehen vom Release-Datum enthüllt das Promo-Art auch geplante DLCs, die hier erstmals erwähnt werden. Nähere Details zu diesen sind allerdings noch unter Verschluss. Dafür zeigt das Art bekannte Sonic-Gesichter wie Tails, Knuckles und Amy, die wohl einen Auftritt im neuesten Abenteuer haben.

Sonic Frontiers Art

SEGA auf der gamescom

Ansonsten hat SEGA ihre Pläne zur gamescom-Präsenz veröffentlicht, die mit einem Publikumstand in Halle 9, A18 vertreten sind.

Spieler und Fans können dort die Wunder von Starfall Island in Sonics neuem Open-Zone-Platforming-Abenteuer erleben. Das Spiel wird auch am Stand von TikTok in Halle 7 spielbar sein, wo der Leiter des Sonic-Teams, Takashi Iizuka, am Freitag, den 26. August, zu Gast sein wird, um die Fans zu treffen und zu begrüßen.

Ansonsten begeht man in Köln die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Persona-Jubiläum Persona 4 Arena. Ultimax kann inmitten einer Vielzahl von Persona-Materialien aus dem Shop ATLUS gespielt werden.

Ebenfalls am SEGA-Stand spielbar sind Amplitudes Neuzugang zur Endless-Serie, Endless Dungeon, der aufregende Arena-Kämpfer Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles und Soul Hackers 2, das neue übernatürliche RPG von ATLUS, das am 26. August erscheint.

Und schließlich wird SEGAs brandneuer Sci-Fi-FPS HYENAS ein der Schwerkraft trotzendes Fotoerlebnis für die Besucher bieten, komplett mit einer Vielzahl von Requisiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf aufblasbare Einhörner, Boom-Boxen und Spielhallen-Automaten.