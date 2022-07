The Matrix Awakens – Unreal Engine 5 Demo wird in Kürze aus dem PlayStation Store entfernt

Epic Games wird die spielbare Demo zu The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience in Kürze aus dem PlayStation Store entfernen. Bis dahin muss man sie zumindest in seiner Bibliothek gespeichert haben.

Während man offiziell keine Gründe für das Entfernen nennt, sind diese sehr wahrscheinlich in den Lizenzvereinbarungen zu finden, die immer mal wieder auslaufen.

In einem Statement schreibt Epic Games lediglich:

„The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience noch nicht erkundet? Es ist immer noch Zeit! Die UE5-Techdemo ist nur bis zum 9. Juli im Store erhältlich. Ladet sie vor diesem Datum herunter, und ihr könnt auch weiterhin auf die Demo zugreifen – oder ladet sie erneut herunter, wenn ihr sie von eurer Konsole gelöscht habt.“

Die Matrix Unreal Engine 5 Demo bildet ultrarealistische Modelle von Neo und Trinity, bzw. Keanu Reeves und Carrie-Anne ab, die damit zeigen, wozu die Unreal Engine 5 in der Lage ist. Dies unterstreichen einige beeindruckende Statistiken.

Demnach ist die Stadt darin 4.138 km breit und 4.968 km lang mit einer Fläche von 15,79 km² und einem Umfang von 14,519 km. Zudem wurden darin 45.073 geparkte Autos abgebildet, wovon 38.146 fahrbar oder teilweise zerstörbar sind. Ebenfalls beeindruckend sind die gut 7.000 Gebäude, die aus Milliarden von Polygonen bestehen.

Matrix Demo Stats:

Die Stadt ist 4.138 km breit und 4.968 km lang, etwas größer als die Innenstadt von Los Angeles

Die Stadtfläche beträgt 15,79 km²

Die Stadtgrenze ist 14,519 km lang

Es gibt 260 km Straßen in der Stadt

Es gibt 512 km Bürgersteig in der Stadt

Es gibt 1.248 Kreuzungen in der Stadt

Es gibt 45.073 geparkte Autos, von denen 38.146 fahrbar und zerstörbar sind

Es gibt 17.000 simulierte Verkehrsfahrzeuge auf der Straße, die zerstörbar sind

7.000 Gebäude

27.848 Laternenmasten nur auf der Straßenseite

12.422 Kanaleinstige

Fast 10 Millionen einzigartige und duplizierte Properties wurden geschaffen, um die Stadt zu erstellen

Die ganze Welt wird nur von Sonne, Himmel und emittierenden Materialien beleuchtet. Für die zehntausenden Straßenlaternen und Scheinwerfer wurden keine Lichtquellen platziert. Im Nachtmodus kommt fast die gesamte Beleuchtung aus den Millionen emittierenden Gebäudefenstern

35.000 simulierte MetaHuman-Fußgänger

Gebäude aus Tausenden von Assets und jedes Asset kann aus Millionen von Polygonen bestehen, sprich Milliarden Polygone nur für die Gebäude.

Die The Matrix Awakens – Unreal Engine 5 Demo ist kostenlos im PlayStation Store verfügbar.