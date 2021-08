The Medium – Neues Video stellt die DualSense Features vor

Bloober Team wirft heute einen Blick auf die Features des DualSense Controller für ihren Horrortitel The Medium, der später in diesem Jahr erscheint.

Mittels der DualSense-Feature möchte man die Immersion weiter steigern und den Spieler noch näher in die Atmosphäre von The Medium hineinziehen.

„Auf PlayStation 5 nutzen wir die Vorteile des DualSense-Controllers der Konsole voll aus, um noch tiefer in das Geheimnis des Niwa-Hotels einzutauchen. Unser Ziel ist es, dass Spieler Mariannes Reaktionen auf das Geschehen spüren, während sie die Spielwelt erkunden und mit ihr interagieren“, erklärt Szymon Erdmański, Producer bei Bloober Team. Bloober Team

The Medium ist ein psychologisches Third-Person-Horrorspiel mit innovativem Dual-Reality-Gameplay. Die Spieler schlüpfen darin in die Rolle Mariannes, einem Medium mit übersinnlichen Fähigkeiten, und erkunden abwechselnd oder auch gleichzeitig die reale und die spirituelle Welt um ein dunkles Mysterium aufzudecken, hinter dem sich verstörende Geheimnisse, unheimliche Geister und hinterhältige Rätsel verbergen, die nur ein Medium lösen kann.

Vinyl-Soundtrack angekündigt

Ferner wurde heute auch der Vinyl-Soundtrack zum Spiel angekündigt, den man zusammen mit Black Screen Records veröffentlicht. Dieser wird voraussichtlich im Oktober auf Vinyl und CD veröffentlicht und kann ab sofort zum Preis von 34 EUR vorbestellt werden.



The Medium wird am 3. September auf PS5 veröffentlicht, auch als The Medium: Two Worlds Special Launch Edition, die ein exklusives SteelBook, den Soundtrack des Spiels und ein 32-seitiges Hardcover-Artbook enthält.