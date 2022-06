The Northman ab morgen im Digital-Stream + iTunes Give-Away

Universal Pictures bringt am morgigen Donnerstag ihren nächsten Blockbuster in den exklusiven Digital-Stream, sowie ab Juli auch auf Blu-ray, UHD & Co. heraus. Zum Start von The Northman haben wir wieder ein kleines Give-Away parat.

The Northman entstand unter Leitung von Ausnahmeregisseur Robert Eggers (The Witch, Der Leuchtturm), der damit ein actiongeladenes Epos über den Wikingerfürst Amleth (Alexander Skarsgård) verspricht, der nach Vergeltung für den Mord an seinem Vater strebt.

Jahre sind vergangen, seit Wikingerkönig Aurvandil (Ethan Hawke) bei einem Anschlag hinterrücks ermordet wurde. Sein Sohn Amleth (Alexander Skarsgård), der als Kind Zeuge der blutigen Tat war, kehrt körperlich gestählt nach Island zurück, fest entschlossen, unbarmherzig Vergeltung zu üben, seine Mutter Gudrun (Nicole Kidman) zu retten und den Mörder Fjölnir (Claes Bang) zur Rechenschaft zu ziehen.

The Northman ab 23. Juni im Stream

Passend zum morgigen Heimkinostart (ab 23. Juni Digital verfügbar und ab 07. Juli auf Blu-ray & DVD sowie als limitiertes 4K Ultra HD+Blu-ray Steelbook und limitiertes Bluray Steelbook erhältlich) verlosen wir zusammen mit Universal Pictures wieder 3x einen iTunes Gutschein des Films.

Die meisten Streaming-Dienste können wie gewohnt bequem von der PS5 und PS4 aus genossen werden, inkl. Apple TV. Mit den iTunes Gutscheinen könnt ihr The Northman dann umgehend genießen.

