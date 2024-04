The Rogue Prince of Persia offiziell angekündigt

Ubisoft hat offiziell The Rogue Prince of Persia angekündigt, das von den Dead Cells-Machern bei Evil Empire entsteht. Zunächst erscheint der Titel für den PC, während eine PS5 und Xbox-Version folgen dürfte.

The Rogue Prince of Persia ist in einer fiktiven Version von Ktesiphon angesiedelt, der Hauptstadt des persischen Reiches. Diese Welt wird von einer hunnischen Armee besessener Soldaten unter der Führung des bösen Hunnenführers Nogai angegriffen, weshalb der Prinz, diese verteidigen muss. Mit einer mystischen Bola ausgestattet, lässt diese ihn jedes Mal wieder auferstehen, sobald er stirbt. Als Spieler erkundet man verschiedene Biome, lernt neue Waffen zu meistern, neue Schmuckstücke auszurüsten, seine Ausrüstung in der Oase zu verbessern und Verbündete zu gewinnen, um die Stadt vor der Zerstörung zu retten.

Evil Empire als erfahrener Entwickler ausgewählt

Evil Empire wurde für die Entwicklung ausgewählt, da sie über langjährige Erfahrung mit 2D-Action-Jump’n’Run-Spielen im Rogue-Lite-Genre verfügen. Diese eigene Interpretation der von Prince of Persia spiegelt den innovativen Geist und das Gameplay wider, für das das Stusio bekannt ist. Der Launch im Early Access soll dazu dienen, gemeinsam mit den Spielern das bestmögliche Spiel zu entwickeln, das auf dem bereits vorhandenen, ausgereiften Kern aufbaut. Mit der Zeit werden neue Levels, Bossen, Waffen, Feinden und Upgrades sowie Ergänzungen hinzugefügt, die auf dem Feedback der Community basieren.

Erwähnt wird außerdem der Soundtrack von ASADI, einem persisch-amerikanischen Performancekünstler und Producer elektronischer Musik. Dessen Talent und seine Kreativität lassen die Spieler in eine moderne und epische Vision persischer Folklore eintauchen. Der Original-Soundtrack von The Rogue Prince of Persia stellt eine Fusion aus traditionellen und modernen Klängen dar, wobei die Rhythmen die Bewegungen und den Fluss des Prinzen unterstützen.

Derzeit ist The Rogue Prince of Persia für den PC angekündigt, eine PS5- und Xbox-Version gelten allerdings als wahrscheinlich.