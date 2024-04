EA Play: Aboservice wird ab Mai teurer

Aktuell dabei sind zum Beispiel F1 23, Wild Hearts, Need for Speed Unbound und weitere. Details zu EA Play gibt es ergänzend auf der offiziellen Webseite .

Wie GamesIndustry.biz vermutet, passt sich EA damit den veränderten Marktbedingungen an, die zuletzt auch Preiserhöhungen bei PlayStation Plus und dem Game Pass nach sich gezogen haben.

Ab dem 14. Mai 2024 gilt dann, dass die Standardstufe von EA Play von 4,99 $ / 3,99 £ pro Monat auf 5,99 $ / 5,99 £ erhöht wird, während die Jahresgebühr von 29,99 $ / 19,99 £ auf 39,99 $ / 35,99 £ steigt, bzw. das Äquivalent in EUR. Auch das EA Play Pro-Abonnement wird teurer, das von 14,99 $ / 14,99 £ auf 16,99 $ / 16,99 £ bzw. die jährliche Mitgliedschaft auf 119,99 $ / 109,99 £ von 99,99 $ / 89,99 £ steigt, bzw. der entsprechende Betrag in EUR.

