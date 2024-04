Shadows of Doubt: Immersives Detektiv-Stealth-Game erscheint für PS5

Shadows of Doubt spielt in einer vollständig simulierten Science-Fiction-Metropole. In dieser ist ein Mord geschehen und es liegt am Spieler, ihn mit allen Mitteln aufzuklären. Die einzige Bedingung lautet, dass man sich bedeckt halten soll. Das Spiel setzt dazu auf einzigartige Mischung aus prozeduraler Generierung und handgefertigten Designs, die es ermöglichen, jeden Raum jedes Gebäudes genau zu erkunden. So lassen sich Beweise finden, ein ganzer Fall aufbauen, Fingerabdrücke nehmen, private E-Mails lesen, Videoüberwachungskameras anschauen und vieles mehr, um Informationen zu sammeln und einen Verdächtigen einzugrenzen.

