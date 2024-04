Star Wars: Outlaws – Fragwürdige Preise verärgern die Fans

Am Ende ist jedoch keiner gezwungen, Star Wars: Outlaws zu solchen Preisen zu kaufen und schon gar nicht vorzubestellen. Star Wars: Outlaws erscheint am 30. Augist 2024.

„Es ist normal geworden, zu akzeptieren, dass ein Spiel in einem schlechten Zustand startet. Ich sage nicht, dass es bei Outlaws so sein wird, aber im Moment läuft in der Branche einiges schief. Es geht weniger um Qualitätskontrolle als vielmehr um die Zufriedenheit der Aktionäre.“

An anderer Stelle wird erwähnt, dass insbesondere Ubisoft-Spiele von einem schnellen Preisverfall betroffen sind und man einfach nur abwarten braucht. Das hat man bei Avatar, Skull and Bones und zum Teil auch bei The Crew gesehen. Wer dennoch zum Launch von Star Wars: Outlaws zugreifen möchte, dem wird am ehesten die Gold Edition empfohlen.

Diese Preispolitik löst unter Fans und Spielern eine rege Diskussion aus, die das immer weniger unterstützen wollen. Auf Reddit werden verschiedene Argumente hervorgebracht, warum die Ultimate Edition das Geld möglicherweise nicht wert ist. Allen voran weiß noch niemand, was Ubisoft in den beiden DLCs plant. Auf den dreitägigen Vorabzugriff können viele verzichten und der Rest seien lediglich nette Extras.

Ubisoft dreht mal wieder an der Preisschraube, diesmal bei Star Wars: Outlaws, für das die Spieler mit der Ultimate Edition tief in die Tasche greifen müssen. Das verärgert die Fans zunehmend, da der Gegenwert durchaus fraglich ist.

What do you think?