Marvel’s Iron Man: So steht es um das Projekt

Neben Marvel’s Iron Man entsteht bei EA außerdem ein Black Panther-Spiel, das als reine Singleplayer-Erfahrung und unter der Leitung von Studio Boss Kevin Stephens im neuen Studio Cliffhanger Games entsteht. Unterstützung erhält das Projekt von einigen erfahrenen Veteranen aus der Industrie, die zuvor an Spielen wie God of War, Halo Infinite, Middle-earth: Shadow of Mordor und weiteren gearbeitet haben.

Zuletzt äußerte sich Studio General Manager Patrick Klaus im Oktober dazu, wonach Marvel’s Iron Man weiterhin in der Pre-Production-Phase steckt und somit am Anfang der Entwicklung steht. Seitdem wurden allerdings weitere Fortschritte erzielt und erste Meilensteine überwunden. Auf das bisher erreichte sei man daher unglaublich stolz.

