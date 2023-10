Marvel’s Iron Man weiterhin in der Pre-Production-Phase

„Unser Studio legt die Messlatte für die Umsetzung unserer Werte, einschließlich unseres unerschütterlichen Engagements für Lernen und Teamgeist, immer höher. Wir sind so dankbar, das zu tun, was wir tun, in einem Bereich, den wir alle lieben, und für das Vertrauen, das uns EA, unsere großartigen Mitarbeiter bei Marvel Games und natürlich unsere Spieler entgegenbringen. Wir sind hochkonzentriert und motiviert.“

„Wir befinden uns noch am Anfang der Pre-Production und nehmen uns Zeit, um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Grundlage für die Entwicklung schaffen. Aber wir finden bereits jetzt so viele Möglichkeiten, die Geschichte, das Design und das Gameplay von Iron Man zu erkunden, und es ist aufregend zu sehen, wie die Fantasie zum Leben erwacht.“

In dem Update von Motive Studio General Manager Patrick Klaus schreibt dieser, dass Marvel’s Iron Man ein außergewöhnliches Projekt für das Studio sei, an dem man seit dem Release des Dead Space Remake arbeitet. Dennoch stünde das Projekt erst noch am Anfang.

