System Shock 2: Enhanced Edition für PS5 bestätigt

System Shock 2 revolutionierte damals das Storytelling, die Atmosphäre und das Gameplay des Mediums und inspirierte eine Generation nachfolgender Titel. Es veränderte völlig die Art und Weise, wie das Gaming-Publikum das Potenzial des Storytellings in Ego-Spielen sah, und gewann über ein Dutzend Auszeichnungen und Auszeichnungen als „Game of the Year“.

