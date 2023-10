Marvel’s Spider-Man 2 – Was bisher geschah,Venom-Spin-Off & neue PS5 Faceplates

Der US-Händler BestBuy stellt zumindest eine neue Lieferung bis Mitte Dezember in Aussicht, was darauf hindeutet, dass neue Faceplates in Arbeit sind. Wer nicht solange warten möchte, kann optional auch auf ein neues Spider-Man-Bundle mit der PS5 Slim hoffen, sowie gibt es von DBrand eine durchaus gute Alternative.

Vorerst steht sowieso der Launch-Support für Marvel’s Spider-Man 2 an, zu dem unter anderem die New Game Plus-Option und das Mission-Replay gehört, die man bis Ende des Jahres nachreichen möchte.

„Also, hier ist, was wir tun. Wir konzentrieren uns auf ‚Spider-Man 2‘ und werden abwarten, wie die Fans reagieren. Wir werden den Fans zuhören und uns fragen: ‚Okay, was wollen die Fans wirklich?‘ […] Wir werden über Dinge reden, nachdem wir alle Zeit hatten zu schlafen und Urlaub zu machen.“

