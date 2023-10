Alan Wake 2 – Was zuvor geschah, Trailer zur Hintergrundgeschichte

Alan Wake 2 ersccheint offiziell am 27. Oktober, allerdings nur in digitaler Form, wie Remedy nun schon mehrfach betont hat.

Mit Alan Wake: Flashback kann man diesen Story-Recap derzeit auch in Fortnite erleben. Hier entdeckt man die Geheimnisse von Bright Falls neu und beleuchten sie neu. Diese Insel wurde in Zusammenarbeit mit Remedy Entertainment, Spiral House und Zen Creative erstellt.

Bald zweifelt Wake an seinem Verstand, als sich die Geschichte Seite für Seite vor seinen Augen zu erfüllen beginnt: Eine feindliche, übernatürliche dunkle Präsenz ergreift Besitz von den Menschen um ihn herum und wendet sie gegen ihn. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich den Mächten der Finsternis zu stellen – bewaffnet nur mit einer Taschenlampe, einer Pistole und den Überresten seines zerbrochenen Verstandes. Seine alptraumhafte Reise auf der Suche nach Antworten auf dieses erschütternde Rätsel führt ihn in die schaurigen Tiefen der Nacht.

Das Video enthüllt unter anderem, wie der Protagonist Alan Wake am dunklen Ort gefangen war und wie es mit der Stadt Bright Falls weitergeht. Dort gibt sich der Autor auf eine verzweifelte Suche nach seiner verschwundenen Frau. Nach ihrem mysteriösen Verschwinden in der Stadt Bright Falls an der pazifischen Nordwestküste entdeckt er Seiten einer Horrorgeschichte, die angeblich sein eigenes Werk ist, woran er sich aber nicht erinnern kann.

Kurz vor dem Release von Alan Wake 2 gibt es eine Rückblende auf die vorherigen Ereignisse, womit man in das Spiel einsteigen, ohne das Original gespielt zu haben. In Fortnite findet dazu auch ein thematisches Event statt.

What do you think?