The Sinking City 2 für 2025 angekündigt

Frogwares hat auf dem heutigen Xbox Showcase The Sinking City 2 angekündigt, das 2025 für PS5, Xbox Series X|S und den PC erscheint. Der Entwickler verlässt damit das bisherige Genre und überlässt dem Spieler die Wahl.

The Sinking City 2 entführt die Spieler in das Amerika der 1920er Jahre und in die berüchtigte Stadt Arkham, die von einer übernatürlichen Flut heimgesucht wird und wo der Verfall und unheimliche Monster auf den Straßen unterwegs sind. Noch einmal müssen albtraumhafte Abscheulichkeiten bekämpft werden, die in der verrottenden Stadt ihr Unwesen treiben, während das steigende Wasser die Landschaft verändert. Gleichzeitig entdecken Spieler, welche dunklen Geheimnisse einen an diesen verlassenen Ort geführt haben.

Jetzt im Horrorgenre angesiedelt

Für The Sinking City 2 verspricht Frogwares eine neue, eigenständige Geschichte, die sich von der im Originalspiel unterscheidet. Es ist ein neues Genre, das man mithilfe Unreal Engine 5 zum Leben erweckt. Dazu konnt das Team endlich auch auf die Unreal Engine 5 umsteigen, um die technologischen Fortschritte zu nutzen, die die Engine den Entwicklern bietet.

„Das Original The Sinking City ist immer noch einer unserer erfolgreichsten Titel, höchstwahrscheinlich aufgrund der stärkeren Ausrichtung auf das Horror-Genre und dem Setting“, sagte Frogwares Sergiy Oganesyan. „Wir haben in der Vergangenheit schon einige Detektivabenteuer geschaffen, also werden wir jetzt die Dinge durcheinander bringen, um weiterhin das zu tun, was die Leute an uns lieben – nämlich geschichtenreiche Erlebnisse – und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, uns weiterzuentwickeln. Es ist aufregend, aber gleichzeitig riskant. Wir sind ein völlig unabhängiges Studio, das sich in den letzten 24 Jahren mit Detektivspielen einen Namen gemacht hat. Aber wir müssen mutigere Schritte unternehmen. Die Branche um uns herum verändert sich und wir wollen die Zukunft des Studios sichern.“

Dennoch können Spieler ein starkes Storytelling erwarten, in dem sie ein gerissener Detektiv sein werden. Dieses Mal wird die Funktion jedoch völlig optional sein. Die Spieler können entscheiden, wann und wo sie ihre Detektivmützen aufsetzen, um neue Geheimnisse, Überlieferungen, Wege zum Fortschritt usw. zu enthüllen.

The Sinking City 2 erscheint 2025.