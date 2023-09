The Talos Principle 2 hat ein Release-Datum

Bekannte Rätsel kehren in The Talos Principle 2 zurück und werden durch völlig neue Gameplay-Elemente wie die Manipulation der Schwerkraft und die Übertragung des eigenen Geistes ergänzt. Hinzu kommen eine tiefgründige Story mit verschiedenen Enden und eine Reihe seltsamer und zugleich wunderschöner Umgebungen, die zur Erkundung einladen. Dazu gehören eine Stadt, die kurz vor einem Paradigmenwechsel steht, und eine Insel, die den Schlüssel zur Zukunft verbirgt.

In einer fernen Zukunft, in der die Menschheit längst ausgestorben ist, lebt die menschliche Kultur in Form von Robotern weiter, die nach unserem Vorbild geschaffen wurden. Bei der Erkundung eines mysteriösen, gigantischen Gebäudes stellt das Spiel Fragen über die Natur des Kosmos, den Widerspruch zwischen Glaube und Vernunft und die Angst, die Fehler der Menschheit zu wiederholen.

