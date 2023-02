The Texas Chain Saw Massacre – Das legendäre Sounddesign

Gun Interactive wirft heute einen weiteren Blick auf The Texas Chain Saw Massacre und widmet sich in einem neuen Video dem legendären Sound-Design, das für sich schon ziemlich beängstigend ist.

Das Video beschreibt den Prozess Video der Aufnahme von Audio und Soundeffekten, in dessen Mittelpunkt nichts anderes als das titelgebende Werkzeug der Verwüstung selbst steht – die Kettensäge des legendären Horrorschurken Leatherface.

CEO Wes Keltner, der Foley FX-Künstler Lord Kayoss und der erfahrene SFX-Recording-Künstler Watson Wu erklären ergänzend die inhärenten Herausforderungen bei dem Versuch, die ursprüngliche Kettensäge und die dazugehörigen Soundeffekte des Originalfilms von 1974 nachzubilden.

Mit brandneuem Filmmaterial aus dem Spiel und einer detaillierten Aufschlüsselung der Kunst hinter der VFX-Aufnahme bietet das Video einen intimen Einblick in die engagierten Bemühungen des Gun-Teams, den authentischen Geist ihres Ausgangsmaterials bis zur letzten Umdrehung wiederzugeben.

The Texas Chain Saw Massacre erscheint voraussichtlich in diesem Jahr.