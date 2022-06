The Texas Chain Saw Massacre erscheint 2023, blutiges Gameplay online

Eines der kultigsten und zugleich verstörendsten Film-Franchise kehrt 2023 als Videospiel zurück – The Texas Chain Saw Massacre, das derzeit von Gun Interactive und Sumo Digital entwickelt wird.

The Texas Chain Saw Massacre erscheint für PlayStation 5, PS4, Xbox und den PC und präsentiert sich als asymmetrischer Multiplayer-Titel, in dem man die Grausamkeiten und brutalen Morde der Sawyer-Familie erleben kann.

„Die Community hat nachgefragt, und wir sind begeistert zu antworten, dass es unseren Partnern bei Sumo gelungen ist, einen Plan zu erstellen, um The Texas Chain Saw Massacre auf die Xbox One- und PlayStation 4-Plattformen zu bringen, wobei das Gameplay und der visuelle Ton des Titels erhalten bleiben und den Spielern das geben, wonach sie verlangt haben“, sagte Producer Ismael Vicens. „Es war uns wichtig, jedem Fan des Franchise zu ermöglichen, unsere Vision für das Spiel zu erleben.“

weiter heißt es:

„Seit der Premiere war eine der Hauptfragen, die wir erhalten haben, ‚Wann werden wir Gameplay-Material sehen?’“, so Daniel Nixon, Communications Directort bei Gun Interactive. „Wir haben das Glück, diese Neuigkeiten neben dem Gameplay feiern zu können, auf das unsere Community so gespannt war, und ihnen weitere Details darüber zu bringen, wann sie damit rechnen können, das Spiel in die Hände zu bekommen, um es selbst zu erleben. Wir hoffen, dass die Fans genauso gespannt auf den ungeschnittenen Trailer zu The Texas Chain Saw Massacre sind, wie wir ihn ihnen zeigen werden.“

The Texas Chain Saw Massacre ist ab 2023 erhältlich.