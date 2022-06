The Last of Us: Part I Remake technisch auf Augenhöhe mit Part II, glaubt Digital Foundry

Während Sony und Naughty Dog bislang davon sprechen, dass das Remake von The Last of Us: Part I von Grund auf neu erschaffen wird, sieht man die Neuauflage nach ersten Analysen maximal auf dem Level von The Last of Us: Part II.

Zu dem Schluss kommt Digital Foundry, die nach dem ersten Videomaterial die Vermutung haben, dass hier die Engine von Part II im Hintergrund läuft. Als Vergleichsmaterial nahm man dazu eine Szene, die das gleiche Krankenhaus in The Last of Us und Part II zeigt, wo man nur wenig Unterschiede ausmachen kann. Dies lässt die Vermutung zu, dass hier dieselbe Engine im Hintergrund arbeitet, vielleicht in einer aktuelleren Version.

Sollte dem so ein, geht man davon aus, dass das Remake technisch nicht der aktuellen Version von The Last of Us: Part II überlegen sein wird und auf 1440p bei 60fps abzielt. Ergänzungen beim Gameplay erwartet man ebenfalls nicht, auch wenn man das erst im September genauer wissen wird. Zwar stellt Sony diese in Aussicht, bislang kann man dafür aber keine Beweise finden.

„In technischer Hinsicht bleiben einige Fragezeichen: Handelt es sich im Wesentlichen um ein Remake des Originaltitels mit TLOU2-Technologie, oder gibt es einige wichtige Verbesserungen? Was wir bisher gesehen haben, deutet sicherlich im Allgemeinen auf Ersteres hin, obwohl eine Überraschung willkommen wäre.“ Digital Foundry

Das soll aber nicht daran rütteln, dass The Last of Us: Part I noch immer großartig aussehen wird, das nicht nur damals fantastisch war, sondern auch als Remake eine besondere Behandlung erfährt. Weitere Details dazu erwartet man in den nächsten Wochen.

Dennoch lässt sich nicht abstreiten, dass die Spieler den angesetzten Preis von 80 EUR für ein älteres Spiel für zu hoch halten. Das Netz ist inzwischen voll mit Kommentaren und Artikeln zu diesem Thema, da man im Grunde nur eine technisch aufpolierte Version des Spiels bekommt, ohne dass die Erfahrung verändert wird, wie es zum Beispiel bei Final Fantasy VII Remake der Fall ist. Nicht wenige warten hier lieber auf eine Sales Aktion, anstatt direkt am Day One zuzugreifen.

The Last of Us: Part I erscheint am 02. September 2022.