The Texas Chain Saw Massacre erscheint August

Illfonic bringt im August mit The Texas Chain Saw Massacre das nächste Kult-Franchise auf Konsolen und dem PC heraus, dessen Release heute bestätigt wurde.

Demnach erscheint The Texas Chain Saw Massacre am 18. August für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Vorab, nämlich schon im Mai, wird es einen technischen Test geben.

Das Spielkonzept orientiert sich wieder am asymmetrischen Multiplayer-Ansatz, bei dem einige Überlebende gegen den an Kraft und Waffen überlegenen Leatherface antreten müssen. Hier bekommt man es sogar mit der gesamten Sawyer-Familie zu tun, die über die Jahre Kultstatus erlangt hat.

„Da Texas ein so einzigartiger Ort ist und der Texas Summer eine so einzigartige Jahreszeit war, war es wichtig, sich nicht nur auf die physischen Details zu konzentrieren, sondern auf all die kleinen Elemente, die sich zu einem Ganzen zusammenfügen. Der Film von 1974 konnte nur in Texas spielen, diese orangefarbenen Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge und die Hitzewellen, die von der Straße widerhallen, das sind die Elemente, die man beim Anschauen spüren kann. Aus dem Ganzen herausgezogen, hat jedes einzelne Element nicht die gleiche Wirkung auf Ihre Sinne wie kumulativ. Wenn wir das gleiche Gefühl auf der Suche nach Authentizität erreichen wollten, mussten wir das letzte bisschen des gesamten Texas-Feelings von jedem Bildschirm tropfen.“

Diesen gegenüber steht eine Gruppe von Überlebenden. Vom guten alten Texaner und ehemaligen Highschool-Wrestler Leland McKinney bis hin zu Ana Flores, Protagonistin und Schwester der vermissten Maria, bieten diese Charaktere eine Grundlage für die Geschichte des Spiel.

Ein paar neue Eindrücke aus The Texas Chain Saw Massacre liefert das aktuelle Release-Date Video.