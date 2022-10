The Texas Chain Saw Massacre erscheint 2023.

Die Musik mit dem Titel „The Massacre“ wurde vom BAFTA-nominierten Komponisten Ross Tregenza geschrieben. Gun CEO, Game Design, Audio & Art Director Wes Keltner beschreibt das Theme als beunruhigenden Einblick in die Klanglandschaft des Spiels, während es immer noch an die Originalpartitur des Filmklassikers von 1974 erinnert.

Gun Media hat weitere Infos zu ihrem Horrortitel The Texas Chain Saw Massacre veröffentlicht, darunter das Main-Theme und mehr Details zu den Charakteren.

What do you think?