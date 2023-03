The Walking Dead Saints & Sinners Upgrade nun doch nicht kostenlos 

Abschließend bestätigt man den Savegame-Transfer von der original Version zu PS VR2. Dazu müssen alle Versionen auf dem aktuellsten Stand sein. In Kapitel 1 gibt es dann eine Option zum Exportieren und in Kapitel 2 eine Option zum Importieren des Savegame.

The Walking Dead Saints & Sinners Kapitel 1 & 2 erscheinen gemeinsam am 21. März für PlayStation VR2. Wer den Titel damals nur als Standard-Edition oder im Rahmen von PlayStation Plus erworben hat, wird noch einmal zur Kasse gebeten, was mindestens 10 EUR für das Upgrade bedeutet. Nur diejenigen, die damals die Tourist-Edition erworben haben, bekommen das Upgrade für Kapitel 1 umsonst.

What do you think?