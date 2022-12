The Witcher 3 für PS5 hat jede Menge Geheimnisse, die es zu entdecken gilt

Darüber hinaus wird es als kostenloses Next-Gen-Update für alle Besitzer einer beliebigen Version des Spiels für PlayStation 4, Xbox One und PC zur Verfügung gestellt. Eine physische Fassung wird im Anschluss an die digitale Erstveröffentlichung erscheinen, dessen Release noch enthüllt wird.

Die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition wird in digitaler Form für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein und alle bisher erschienenen kostenlosen DLCs sowie die beiden großen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine enthalten.

Für viele Spieler ist das Next-Gen Upgrade schon jetzt das Highlights zum Abschluss des Jahres, auch wenn sie The Witcher 3 von Anfang an schon kennen.

„Also haben wir viele neue Geheimnisse und viele neue kleine Details versteckt, die die Leute finden sollen“, so Weber. „Roach kann jetzt rückwärts gehen. Oder tatsächlich, wenn Roach steht, gibt es sogar jetzt einen versteckten Knopf, den man treten kann. Oder ich denke, Roach hebt jetzt seinen Kopf, wenn man im Wasser ist. Wir haben versucht, viele dieser kleinen Dinge für die Leute einfach zu finden, die wir nicht einmal in die Patchnotes aufnehmen werden.“

Bislang setzt man auf die Unterstützung von Raytracing, schnellere Ladezeiten und eine Vielzahl von Mods, die direkt in das Spielerlebnis integriert sind. So von offizieller Seite.

What do you think?