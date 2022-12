Destiny 2 – Start der letzten Saison vor der großen Erweiterung Lightfall

Ab heute und bis zum Start von Lightfall am 28. Februar 2023 können Hüter außerdem die Triumphmomente-Herausforderungen abschließen, um in Destiny 2 das Jahr 5 zu feiern. Ergänzend ist Der Anbruch ab Dienstag, den 13. Dezember wieder verfügbar, wenn Eva Levante zum Turm zurückkehrt, um mit Hütern die Festtage zu feiern und köstliche Leckereien aus fragwürdigen Zutaten zu backen.

In der neuen Saison geht es um die komplizierte Geschichte der Familie Bray und ihre Beziehung zum Kriegsgeist Rasputin, auf den Xivu Arath es abgesehen hat. Hüter infiltrieren BrayTech-Anlagen in Raub-Schlachtfeldern und nehmen an wöchentlichen Story-Missionen teil, um zu versuchen, den Kriegsgeist wiederherzustellen. Ab Freitag ist auch der Dungeon für Hüter freigeschaltet, die sich der Herausforderung stellen möchten. Dazu muss man die Hexenkönigin Deluxe Edition oder den Hexenkönigin-Dungeon-Key besitzen.

Bungie startet ab sofort in die letzte Saison der Seraphe in Destiny 2, bevor die große Erweiterung Lightfall erscheint. Diese umfasst neue Aktivitäten und wöchentlichen Missionen, eine neue Exotische Waffe und vieles mehr.

What do you think?