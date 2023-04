Titanfall 3 muss zur richtigen Zeit kommen, sagt Respawn

Insofern bleibt derzeit nur abzuwarten, ob und wann sich Respawn wieder zu Titanfall übereden lässt. Momentan steht Star Wars Jedi. Survivor im Mittelpunkt, das zum heutigen Release nicht ganz so sauber läuft. Hier folgt in den kommenden Wochen der Feinschliff, um die Performance auf ein angemessenes Level zu heben.

„Es muss das Richtige sein“, so Zampella. „Es ist so ein beliebtes Franchise für die Fans und auch für uns. Wenn es nicht der richtige Zeitpunkt ist, die richtige Idee, dann macht es einfach keinen Sinn.“

What do you think?