Schluss mit langweiligen PS5-Bundles, Fans verdienen Besseres

Bis vor kurzem war die PS5 allein eine begehrte Trophäe, die man stolz präsentieren konnte, wenn man zu den glücklichen Besitzern gehörte. Jetzt, wo die Konsole an jeder Ecke zu haben ist, sollte sich Sony wieder mehr um die echten Fans bemühen.

Am einfachsten geht das, wenn man etwas Besonderes anbietet, das nicht jeder hat oder für das nicht jeder bereit ist, zusätzlich Geld zu investieren. Zum Beispiel mit einem speziellen PS5-Bundle. Hier verpasst Sony derzeit eine riesen Chance nach der anderen, obwohl sie in dem Punkt schon einmal viel kreativer waren.

Man denke nur an die PS4-Ära, in der es Sondereditionen zum PlayStation-Jubiläum, zu Verkaufshöhepunkten in der PlayStation-Geschichte oder zu Spielen wie The Last of Us, Death Stranding, Metal Gear Solid oder Spider-Man gab. Jede dieser Editionen war einzigartig, kreativ umgesetzt und gab den Fans das Gefühl, wirklich etwas Besonderes in den Händen zu halten. Allein die heutigen Verkaufspreise der eigentlich längst überholten Hardware sprechen für sich.

PS4 Pro Limited Edition / Death Stranding

Gehen Sony die Ideen aus?

Diese Kreativität scheint Sony derzeit völlig abhanden gekommen zu sein, wie das aktuelle PS5-Bundle für Final Fantasy XVI zeigt. Das Rollenspiel ist einer der wichtigsten Titel des Jahres und kommt exklusiv für die PS5. Dies mit einem Bundle zu würdigen, das langweiliger kaum sein könnte, haben die Fans einfach nicht verdient.

Einfach eine Standard-PS5 und einen Download-Voucher in einen Karton mit verändertem Verpackungsdesign werfen, dafür braucht es keine teure Marketingabteilung. So etwas geht bei jedem Spiel im Handumdrehen, nutzt sich aber nach diversen Beispielen in der Vergangenheit auch ziemlich ab.

Das ist umso bedauerlicher, da gerade für Final Fantasy XVI passende Optionen vorgestellt wurden, aus denen man ein spektakuläres Bundle hätte schnüren können. Was hätte einen davon abgehalten, den aktuell ebenfalls angekündigten DualSense-Controller und das PS5-Cover im Final Fantasy XVI-Design direkt in das Bundle zu packen? Da beides nur in Japan angeboten wird? Vielleicht ein Grund, aber kein wirklich überzeugender! Das wäre nicht nur etwas wirklich Besonderes gewesen, sondern auch ein echter Hingucker in jeder Zockerbude. Zumal gerade eine schwarze PS5 Out-of-the-Box schon lange auf der Wunschliste der Spieler steht, die man sich nicht erst aus zusätzlichem und teurem Zubehör zusammenbasteln muss.

Richtiges PS5 Bundle, falscher Inhalt

Über die aktuelle Strategie kann man nur müde lächeln

Die Spieler nun aber von einem Bundle überzeugen zu wollen, das vielleicht 10 Pfund günstiger gegenüber Einzelkauf ist, ist vielleicht ein Anreiz für jemanden, der sowie gerade ein PS5 kaufen wollte. Alle anderen dürften darüber nur müde lächeln, ganz sicher aber nicht über einen potenziellen Neukauf der gleichen Hardware nachdenken, sofern man nicht irgendwelche Wiederverkaufs- und Gewinnabsichten damit verfolgt.

Bleibt zu hoffen, dass Sony beim nächsten Blockbuster-Release in dieser Hinsicht wieder zu alter Kreativität zurückfindet und sich nicht wieder auf einen DualSense-Controller verlässt, der wie bei Final Fantasy XVI um die ganze Welt geschickt werden müsste. Die Fans würden es danken!