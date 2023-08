Tormented Souls 2 offiziell für PS5 angekündigt

Zudem nimmt man klaustrophobischen, rasanten Kämpfen teil, während man mit einem Arsenal improvisierter Waffen monströsen Kreaturen entgegentritt. In einer Welt, in der jeder Schatten einen unaussprechlichen Schrecken verbergen könnte, muss man seine knappen Ressourcen sorgfältig verwalten, um zu überleben.

Spieler müssen Logik und Argumentation nutzen, um Verbindungen zwischen in der Umgebung gefundenen Objekten und einer Vielzahl kompliziert gestalteter Rätsel herzustellen. Sie untersuchen und kombinieren Gegenstände in ihrem Inventar, um Hinweise zu finden und den Schleier über die dunklen Geheimnisse zu lüften, die ihnen den Weg versperren.

