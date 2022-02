Tormented Souls ab sofort auch für PS4 erhältlich, Launch Trailer erschienen

PQube Games hat den klassischen Horrortitel Tormented Souls nun auch für PlayStation 4 veröffentlicht, dessen Release man mit einem Launch Trailer feiert.

In Tormented Souls erkundet man als Caroline Walker die furchterregenden Hallen eines alten Krankenhauses, um sich auf die Suche nach vermissten Zwillingsschwestern zu machen, was euch in das Winterlake Hospital führt, einem verlassenen Herrenhaus, das in ein Krankenhaus umgewandelt wurde.

Allerdings ist man nicht alleine in diesen düsteren Gemäuern. Dunkle Mächte und unaussprechliche Schrecken werden alles in ihrer Macht stehende tun, um euch daran zu hindern, zur Wahrheit zu gelangen. Inspirationen bezieht man dabei aus der klassischen Ära der Horror-Survival-Spiele mit fester Perspektive – inspiriert von Spielen wie Resident Evil und Silent Hill.

Caroline erwacht hier mitten in der Nacht, nackt und allein, angeschlossen an altersschwache medizinische Geräte, und muss um ihr Leben kämpfen. Furchterregende, an den Rollstuhl gefesselten Grausamkeiten streifen hier die Gänge und ausgeweidete Kriecher lungern herum. Und dabei sind diese ersten Erscheinungen nur ein Bruchteil der Gefahr: Schon zu Beginn wird Caroline gewarnt, sich nicht von den Schatten umschlingen zu lassen. Die einzige Möglichkeit zur Verteidigung sind die Waffen, die mithilfe von Gegenständen gebaut werden können.

Um diesem Albtraum lebendig zu entkommen braucht es mehr als ein stetiges Ziel und scharfe Reflexe. Ihr müsst die Umgebungen nach allem durchsuchen, was ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt. Kombiniert dazu Gegenstände geschickt, um Rätsel zu lösen, und nutzt alle verfügbaren Ressourcen, um die Geheimnisse des Herrenhauses und seines Geländes zu erkunden. Dazu gehören auch Spiegel, die ein Tor zu einem anderen Ort und einer anderen Zeit darstellen, um Wege so zu finden, wie man das Gewebe der Realität manipulieren und entkommen kann.

Neben den Digital Release erscheint die PS4-Version auch auf Disc und umfasst eine Sun and Moon Sammelmünze.