Towers of Aghasba – Neuinterpretation eines Open-World Builders

Allerdings befürchtet man die Rückkehr der Menschen auf die Insel, die Zerstörung des Landes, die mit dem Wachstum der menschlichen Zivilisation in der Vergangenheit einherging. Um die Götter zu besänftigen, müssen Spieler lernen, ein Gleichgewicht zwischen dem Wiederaufbau ihrer Zivilisation und der Förderung des mystischen Ökosystems von Aghasba zu finden. Durch die Beibehaltung dieses Gleichgewichts entsteht eine einzigartige Dynamik, die Towers of Aghasba von anderen Builing-Games unterscheidet.

What do you think?