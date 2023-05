Destiny 2: The Final Form – Bungie läutet das Ende ein

Bungie läutet mit Destiny 2: The Final Form das Ende einer echten Ära ein, mit dem die zehnjährige Reise der Saga um Licht und Dunkelheit abgeschlossen wird. Nicht jedoch ohne ein letztes Highlight.

In diesem Sommer wird Bungie im Rahmen des Destiny-Showcase-Events am 22. August die ersten Details zu dem zeigen, was einen in Destiny 2: The Final Form erwartet. Während des per Livestream übertragenen Events werden die Bungie-Entwickler Details zu Die finale Form enthüllen und auch einen Einblick in die Zukunft von Destiny 2 geben.

„Es ist eine bedeutsame Zeit für Bungie, da wir unsere Entwicklung zu einem Multi-Game-Studio fortsetzen“, sagte Bungie CEO Pete Parsons. „Mehr als dreißig Jahre Leidenschaft für die Entwicklung unglaublicher Spiele haben uns hierher geführt und werden uns in die Zukunft tragen. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, unter anderem der Aufbau unseres Marathon-Entwicklerteams und die Unterstützung von Destiny für die kommenden Jahre. Mit unseren Partnern bei PlayStation arbeiten wir daran, die wagemutige Vision von Bungie als echtes Unterhaltungsunternehmen zu verwirklichen, ohne dabei unsere Kernaufgabe zu vergessen: Welten zu erschaffen, die Freundschaften inspirieren.“

Danach scheint sich Bungie auf ihr neues Projekt Marathon zu konzentrieren, das am gestrigen Abend angekündigt wurde.

Destiny 2: Saison der Tiefe ist gestartet

Bis dahin ist ab sofort die Destiny 2: Saison der Tiefe verfügbar, die neue Aktivitäten, wöchentliche Story-Missionen, einen brandneuen Dungeon, Schmelztiegel-Updates, neue und aktualisierte Waffen, Ausrüstung und mehr bietet. Parallel zur Saison hat sich Bungie mit PlayStation zusammengetan, um mit Ornamenten und Ausrüstung bekannte Charaktere und Welten von mehreren Studios in Destiny 2 einzubringen.

Ab sofort können Hüter ihre Saison in der Tiefe mit einer Reise zum Titan beginnen, um ein seltsames Signal aus den Tiefen des Methanmeers zu untersuchen. Besitzer des Saison Pass haben Zugang zu den wöchentlichen Tauchmissionen, der Saisonaktivität „Bergung“ und der brandneuen Aktivität „Angeln“.

Diesen Freitag um 19 Uhr wird zudem ein neuer Dungeon für die Hüter freigeschaltet, die bereit sind, sich in die Tiefe zu begeben, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen und neue Schätze zu finden. Dieser Dungeon ist der erste von zwei Dungeons, die dieses Jahr eröffnet werden. Er ist für alle zugänglich, die den Lightfall + Jahrespass oder den Lightfall Dungeon Key besitzen.

Wer sich den neuen Titel Aquanaut sichern möchte, kann dies während der gesamten Saison tun. Nach dem Erwerb des Titels können Interessierte den neuen Aquanaut-Pin von Bungie-Prämien kaufen, um ihre Sammlung zu erweitern. Weitere Bungie Rewards, die an Erfolge im Spiel gebunden sind, werden im Laufe der Saison der Tiefe veröffentlicht.

Hüter können ab heute auch ihre Charaktere jetzt mit Rüstungsornamenten und Finishern ausstatten, die von den PlayStation-Lieblingen Aloy, Kratos und Jin Sakai inspiriert sind. Andere bei den Fans beliebte Spielgegenstände sind ebenfalls über das Everversum auf allen Plattformen erhältlich, z. B. eine Clicker-Geist-Hülle, ein Sparrow und ein Schiff – es gibt sogar eine Geste, die von den Gold Bolts aus Ratchet & Clank inspiriert ist.