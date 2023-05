Marathon – Neuer PvP Shooter von Bungie angekündigt

Ein Part, der besondere Aufmerksamkeit erhält, ist dieses spielerbasierte Storytelling. Die ursprünglichen Marathon-Spiele enthüllten Story-Momente über Terminals, nun hat man allerdings mehr Möglichkeiten, wie Spieler in diese Welt eintauchen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Spiels, was beim Design berücksichtigt wird.

„Wir bauen eine Welt voller dauerhafter, sich weiterentwickelnder Zonen auf, in der Spieler bei jedem Lauf ihre eigene Reise gestalten. Das könnte ein unvergessliches Feuergefecht gegen eine andere Crew bedeuten, die um die gleiche Beute wetteifert, oder eine Befreiung in letzter Sekunde, während von allen Seiten bedrängt wird.“

