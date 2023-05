PlayStation VR2 Showcase – Beat Saber, Arizona Sunshine 2, Five Nights at Freddy & mehr

Neben zahlreichen PS5 Spielen, die man auf dem PlayStation Showcase enthüllt hat, stand auch PlayStation VR2 im Mittelpunkt der Show. Hier wurden gleich mehrere neue Titel angekündigt und Updates zu bestehenden Games geliefert.

Den Anfang macht Beat Saber, das ab sofort für PlayStation VR2 verfügbar ist, und zwar ohne Upgade-Kosten. Passend dazu ist ein neues Music Pack rund um Queens erschienen. Alle früheren Inhalte sind zudem kompatibel zur PS VR2 Version.

Synapse

Neue Eindrücke gibt es außerdem zu Synapse von nDreams. Hier entfesselt man seinen inneren Antihelden mit tödlichen Waffen in der einen Hand und ausdrucksstarken telekinetischen Fähigkeiten in der anderen in einem VR-Action-Shooter-Erlebnis, das exklusiv für PlayStation VR2 erstellt wurde.

Synapse erscheint am 04. Juli für PS VR2.

Crossfire: Sierra Squad

Crossfire: Sierra Squad zeigt sich ebenfalls in neuen Spielszenen, wo man zum Anführer eines paramilitärischen Elite-Einsatztrupps innerhalb der Global Risk-Organisation wird und vor einem unerwarteten Gefecht mit der rivalisierenden Black List-Organisation steht.

Spieler kämpfen auf der unermüdlichen Suche nach der Wahrheit gegen eine Vielzahl listiger Feinde und beweisen, warum sie zum unerschrockenen Anführer der am meisten gefürchteten Spezialeinheit aller Zeiten ausgewählt wurden – Sierra Squad!

Arizona Sunshine 2

Brandneu angekündigt wurde Arizona Sunshine 2, der Nachfolger des Zombie-Arcade-Shooter von Vertigo Games.

Spieler entstauben hier noch einmal ihre Schrotflinte und schärfen ihre Machete. In Begleitung eines brandneuen Freundes entführt Arizona Sunshine 2 die Spieler in diese blutigen Next-Gen-Fortsetzung eines der meistgespielten VR-Spiele und zurück in die mit Gliedmaßen übersäten Wüsten des postapokalyptischen Arizona.

Arizona Sunshine 2 erscheint 2023.

Resident Evil 4 VR Mode

Weitere Einblicke gab es auch in den Resident Evil 4 VR Mode. Spielen haben noch einmal das ultimative und immersive Erlebnis, während Leon S. Kennedy eine zermürbende Rettungsmission übernimmt.

Der VR-Mode erscheint bald als kostenloser DLC.

Five Nights at Freddy’s Help Wanted 2

Zum Abschluss wurde Five Nights at Freddy’s Help Wanted 2 für PS VR2 angekündigt. Kommentarlos lässt man hier den ersten Teaser für sich sprechen.

Five Nights at Freddy’s Help Wanted 2 erscheint gegen Ende 2023.