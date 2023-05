Marvel’s Spider Man 2 – ich glaub ich spinne – 12 Minuten Gameplay Trailer

Eins der Highlights beim heutigen PlayStation Showcase war definitiv das Gameplay Footage zu Marvel’s Spider Man 2. Ganze 12 Minuten wurden veröffentlicht, in denen ihr sehen könnt, wie Miles Morales und Peter Parker Seite an Seite kämpfen.

Damit wurde zum ersten Mal überhaupt Gameplay Footage für das neue Spider-Man Spiel von Insomniac Games gezeigt, bislang gab es nämlich nur einen rund eineinhalb minütigen Trailer, ansonsten wurde mit Informationen eher gegeizt. Das hat sich jetzt geändert und es wurde ein erster Einblick in das Gameplay gewährt. Darin seht ihr beide Helden und ihre neuen Kampffertigkeiten.

Marvel’s Spider Man 2 Infos

Der Bösewicht ist in diesem Teil, niemand geringeres als Kraven der Jäger und seine Gefolgsleute, die Kraven Hunters. Diese sind hinter Dr. Curt Connors AKA The Lizard her. Ziel des Spiels ist es, Lizard vor den Jägern zu beschützen. Dabei bekommen es die Spider-Man jedoch mit einem hervorragend ausgestatteten Gegner zu tun, der über ein ganzes Arsenal verfügt, um den beiden das Leben schwer zu machen.

Zunächst ist Spider-Man fast nicht wieder zu erkennen. So trägt er statt seines ikonischen rot-blau-weißen Anzugs diesmal seinen schwarzen Suit. Darin verfügt über symbiotische Fähigkeiten und setzt diese auch gleich ein, um mehrere Gegner auf einmal zu überwältigen. Es stehen euch also ganz neue Takedowns und Kampfmöglichkeiten zur Verfügung.

Nicht nur als Peter Parker habt ihr neue Spielmöglichkeiten, auch bei Miles Morals hat sich einiges getan. Durch blaue, bioelektrische Power stehen euch auch bei ihm neue Möglichkeiten zur Verfügung. Damit ihr bei zwei Helden nicht zwei getrennte Skilltrees habt, wurde dieser zu einem gemeinsamen vereint, somit müsst ihr eure Fähigkeitspunkte nur einmal verteilen. Immer wieder wird im Spielverlauf und in einzelnen Sequenzen zwischen den beiden Helden gewechselt.

Technisch hat sich auch einiges getan. Neben verbesserten Partikeln, einer volleren, reichhaltigeren Welt und verbessertem Licht wird auch noch auf 3D-Audio gesetzt, um euch einen einzigartigen Klang zu bieten. Das Spiel nutzt zudem den DualSense Controller voll aus und wird sich auch die adaptiven Trigger zunutze machen. Es werden mehr Bezirke, Boroughs, spielbar sein als noch in den Vorgängern, so unter anderem auch Queens. Zum Vergleich, in Marvel’s Spider Man spielte sich das ganze Geschehen nur in Manhatten ab.

Bislang ist als Veröffentlichungszeitraum nur Herbst dieses Jahres bekannt. Auch hier gibt es noch kein exaktes Datum. Sobald es eins gibt, erfahrt ihr es natürlich hier.