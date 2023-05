Teardown – Sandbox-Destruction-Erfahrung im Voxel-Style

Tuxedo Labs hat mit Teardown einen ziemlichen spannenden Titel auf dem PlayStation Showcase enthüllt, in dem man sich mal so richtig austoben kann. Teardown ist eine Sandbox-Destruction-Erfahrung, die die Power der PS5 voll ausnutzen wird.

In Teardown kann man buchstäblich Wände und Hindernisse in der Umgebung einreißen, um Abkürzungen zu schaffen und Ziele zu erreichen. Das Spiel startet mit 40 Missionen in der umfassenden Hauptkampagne, die in zwei Teile aufgeteilt ist. Für euer Unternehmen lief es zuletzt nicht so gut, deshalb hat man damit begonnen, Aufträge von einigen Leuten anzunehmen, die man am besten als „zwielichtig“ bezeichnen könnte. Bevor man es merken wird, wird man hier Gebäude abreißen, Tresore stehlen und Versicherungsbetrug begehen.

„Wir haben Jahre damit verbracht, unsere benutzerdefinierte Voxel-Engine zu entwickeln und zu perfektionieren, die es uns ermöglicht, typisch komplexe Dinge wie Raytracing und physikbasierte Zerstörung zu unterstützen. Mit unserer benutzerdefinierten Engine erhalten Spieler umfangreiche Eingabedaten für den DualSense-Wireless-Controller, die eine einzigartige Haptik im gesamten Spiel ermöglichen. Wenn man beispielsweise seinen Vorschlaghammer in Glas, Holz, Beton oder Metall haut, wird sich das immer anders anfühlen.“ PlayStation Blog

Ein großer Teil der Welt von Teardown dreht sich auch um Fahrzeuge. Während eine Reihe von Autos verstreut sind, die einem beim Durchqueren jedes Levels helfen können, gibt es auch Fahrzeuge, mit denen man die Umgebung auf kreative Weise bewegen und zerstören kann, darunter Bagger, Frontlader, Schneepflüge, Mobilkräne und sogar einige andere Kampffahrzeuge in Militärqualität.

Teardown bietet darüber hinaus einen vollständigen Sandbox-Modus, in dem man nach Herzenslust jedes Level erneut besuchen, Objekte spawnen und Dinge zerstören kann. Außerdem gibt es für jedes Level Herausforderungen, bei denen man die Aufgabe hat, innerhalb eines Zeitlimits so viel wie möglich zu sammeln oder zu zerstören.

Teardown erscheint noch 2023 für PS5.