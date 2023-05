PlayStation Showcase ab 22 Uhr im Livestream, auf diese Spiele hoffen Fans

Heute Abend ab 22 Uhr wird es so richtig spannend, wenn Sony den offiziellen PlayStation Showcase 2023 abhält, der eine Vorschau auf neue PlayStation 5 und PlayStation VR2 Spiele gewährt. Den Livestream kann man hier bei uns verfolgen.

Laut Sony konzentriert sich der PlayStation Showcase auf Spiele, die „von Top-Studios aus der ganzen Welt“ entwickelt werden. Darunter sind mehrere neue Produktionen der PlayStation Studios und faszinierende Spiele aus dem Third-Party Bereich.

PlayStation Showcase 2023 Teaser

Hier kann man den PlayStation Showcase 2023 sehen

Wer den PlayStation Showcase live verfolgen möchte, kann dies bequem von zu Hause aus tun, denn dieser wird wie gewohnt über Youtube und Twitch übertragen. Das geht auch wunderbar über jeden Smart-TV, der PS5 und auf dem Big Screen.

Bei dem Showcase handelt es sich um einen voraufgezeichneten Stream, den wir hier bereits eingebettet haben und der pünktlich um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit startet. Optional kann man den Stream auf Twitch verfolgen. Auf eine Liveshow, wie in früheren Tagen und mit echtem Publikum, muss man leider immer noch verzichten.

PlayStation Showcase Livestream auf Youtube

Diese Spiele erhoffen sich Fans von der Show

Im Vorfeld des PlayStation Showcase wird wie üblich wild darüber spekuliert, was Sony zeigen wird. Bislang bleibt man sehr allgemein mit seinen Andeutungen und vermeidet es, explizite Titel zu nennen.

PlayStation Fans haben hingegen große Hoffnungen und werfen potenzielle Ankündigungen in den Raum, allen voran das Remake zu Metal Gear Solid 3, das auch von Insidern immer wieder befeuert wird, erste Eindrücke aus dem Multiplayer-MMO zu The Last of Us, an dem Naughty Dog derzeit arbeitet, weitere Release-Infos zu Marvel’s Spider-Man 2, sowie mögliche erste Infos zum neuen Projekt von Sony Bend und Bluepoint Games.

Ferner erhofft man sich Ankündigungen zum vermuteten Remake zu Horizon Zero Dawn, zu Death Stranding 2, dem Resident Evil 4 DLC rund um Ada Wong, sowie Updates zu bereits angekündigten PlayStation VR2 Spielen. Von denen erscheinen nämlich noch einige in diesem Jahr, darunter Synapse, Behemoth, Resident Evil 4, Beat Saber, Green Hell VR, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord oder The Foglands.

Alle Neuigkeiten vom PlayStation Showcase 2023 gibt es parallel und im Anschluss hier bei uns im News-Bereich.