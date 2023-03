Resident Evil 4 – VR-Modus Stand, Separate Ways-DLC mehr

Jetzt, wo Resident Evil 4 offiziell erhältlich ist, gibt es neue Hinweise auf zukünftige Inhalte, beginnend mit dem Mercanaries Mode, der im April erscheint. Ferner gibt es ein Update zum VR-Modus und dem potenziellen Separate Ways-DLC.

Capcom hatte schon einmal erwähnt, dass der VR-Modus von Resident Evil 4 in Arbeit ist, allerdings hat die Entwicklung dazu gerade erst begonnen. Hierzu lässt Capcom noch einmal wissen, dass der VR-Modus von Grund auf mit berücksichtigt wurde, sich die Spieler aber noch gedulden müssen.

Dieser wird später als kostenloses Update nachgereicht.

Resident Evil 4 – Separate Ways-DLC

Vermutlich etwas früher kann man sich auf den Separate Ways-DLC freuen, der ebenfalls schon einmal erwähnt wurde und auf den es nun direkte Hinweise im Quellcode gibt. Und zwar unter dem original Namen ‚Another Order‘, weshalb man davon ausgeht, das man schon sehr bald mehr dazu hören wird.

Im original Resident Evil 4 war der Separate Ways-DLC nach Abschluss der Hauptkampagne verfügbar, der eine alternative Sichtweise auf die Story erlaubte, in dem Fall aus Sicht von Ada Wong. Ihr was es damals sogar möglich, Bereiche zu erkunden, die Leon & Co. verwehrt blieben.

Noch viel früher, nämlich am 07. April, erscheint der Mercanaries Mode als kostenloser DLC. Auch hier konnten Dataminer weitere Hinweise auf die Inhalte ausmachen, darunter einen unbekannten Charakter namens Luis Serra.

Luis Serra wird neben bekannten Namen wie Ada Wong, Albert Wesker, Leon S Kennedy, Jack Krauser und Hunk erwähnt. Zudem ist die Rede von mehreren Outfits bei einigen Charaktere. Ob sich dies am Ende auch bewahrheitet, erfährt man in wenigen Tagen.

Ziel im Mercanaries Mode ist es, möglichst viele Gegner und Monster zu töten. Durch Skills und Items, die man auf den Karten findet, kann man in der Regel die Spielzeit verlängern und so seinen Highscore in die Höhe treiben. Auf der anderen Seite werden aber auch die Gegner immer stärker und härter.