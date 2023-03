Resident Evil 4 Remake erschienen, The Mercenaries-DLC folgt in Kürze

Heute erschien das lang erwartete Remake zu Resident Evil 4, das eine der radikalsten Änderungen unter den ganzen Neuauflagen erfahren hat. In Kürze folgt außerdem der kostenlose The Mercenaries-DLC.

Resident Evil 4 beginnt mit der erschütternden Flucht aus einem kleinen europäischen Dorf, das von Las Plagas heimgesucht wurde. Hier müssen Leon und Ashley Graham mehrere Umgebungen durchqueren, die von der Sekte der Los Illuminados kontrolliert werden. In einem weitläufigen Schloss, verfallenen Minen und mehr treffen sie auf noch mehr infizierte Dorfbewohner, geistesgestörte Kultisten und heimtückische Feinde, die durch den Las Plagas-Parasiten gestärkt wurden.

Leon und Ashley müssen sich vor diesen Gegnern in Sicherheit bringen und gleichzeitig die versteckten Mechanismen, mysteriösen Rätsel und zahlreichen Geheimnisse entschlüsseln. Der Weg des Duos in die Sicherheit kreuzt sich auch mit dem berechnenden Special Forces Major Jack Krauser.

The Mercenaries-DLC folgt im April

Schon am 07. April folgt der erste kostenlose DLC in Form des The Mercenaries-Mode. Wie in den Spielen zuvor wird auch diesmal ein spaßiges Minispiel erwartet, das nach Abschluss der Kampagne freigegeben wird.

Ziel darin ist es, so viele Gegner und Monster wie möglich zu töten. Durch Skills und Items, die man auf den Karten findet, lässt sich zumeist die Spielzeit verlängern und so sein Highscore weiter nach oben treiben. Auf der anderen Seite werden die Gegner aber auch zunehmend stärker und härter.

Weitere Details zum The Mercenaries-DLC in Resident Evil 4 werden in Kürze von Capcom erwartet. Bis dahin lässt sich weiterhin die Demo zum Spiel ausprobieren, die ab sofort im PlayStation Store verfügbar ist.